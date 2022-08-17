У Горішніх Плавнях Kіа збила велосипедиста

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17 серпня, близько 12.00 на проспекті Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталась ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньо інформацією, 46-річний місцевий чоловік, керуючи автомобілем Kіа, збив 34-річного велосипедиста.

Травмованого велосипедиста госпіталізували.

За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлюються.