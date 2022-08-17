Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Антибіотики за рецептом: до кого з лікарів іти

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 212

 

Виписати рецепт на антибіотики може той лікар, який проводить огляд

З 1 серпня продаж антибіотиків в Україні здійснюється виключно за електронними рецептами, а якщо аптека не підключена до електронної системи охорони здоров'я – за паперовими. При цьому, видавати рецепти на антибіотики можуть не лише сімейні лікарі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

- Направляти пацієнта до сімейного лікаря за рецептом на антибіотики не потрібно, якщо їх потребу визначив інший спеціаліст. Е-рецепт на антибіотики повинен виписувати саме той фахівець, який проводить огляд пацієнта, визначає діагноз та здійснює призначення, тобто відповідає за процес його лікування. Це може бути вузькоспеціалізований лікар як під час амбулаторного, так і стаціонарного лікування, -  наголосили в МОЗ.

Якщо лікар не має можливості виписати електронний рецепт, він має видати його паперовий варіант на спеціальному бланку форми ф-1, який обов'язково має бути затверджений підписом та печаткою лікаря.

- Окрім того, якщо людина перебуває на лікуванні у стаціонарі й потребує антибіотиків, рецепт можуть не виписувати, якщо за умовами співпраці з Національною службою здоров'я України медзаклад має забезпечувати цим антибіотиком безоплатно. Якщо потрібних ліків немає в Національному переліку основних лікарських засобів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, лікар виписує рецепт, - додали у МОЗ.

Нагадаємо, тут ми писали про те, що потрібно знати про рецепти на антибіотики.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: 20 хвилин
Теги: антибіотики ліки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 30 від 28 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх