Антибіотики за рецептом: до кого з лікарів іти

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 212

З 1 серпня продаж антибіотиків в Україні здійснюється виключно за електронними рецептами, а якщо аптека не підключена до електронної системи охорони здоров'я – за паперовими. При цьому, видавати рецепти на антибіотики можуть не лише сімейні лікарі. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

- Направляти пацієнта до сімейного лікаря за рецептом на антибіотики не потрібно, якщо їх потребу визначив інший спеціаліст. Е-рецепт на антибіотики повинен виписувати саме той фахівець, який проводить огляд пацієнта, визначає діагноз та здійснює призначення, тобто відповідає за процес його лікування. Це може бути вузькоспеціалізований лікар як під час амбулаторного, так і стаціонарного лікування, - наголосили в МОЗ.

Якщо лікар не має можливості виписати електронний рецепт, він має видати його паперовий варіант на спеціальному бланку форми ф-1, який обов'язково має бути затверджений підписом та печаткою лікаря.

- Окрім того, якщо людина перебуває на лікуванні у стаціонарі й потребує антибіотиків, рецепт можуть не виписувати, якщо за умовами співпраці з Національною службою здоров'я України медзаклад має забезпечувати цим антибіотиком безоплатно. Якщо потрібних ліків немає в Національному переліку основних лікарських засобів та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, лікар виписує рецепт, - додали у МОЗ.

Нагадаємо, тут ми писали про те, що потрібно знати про рецепти на антибіотики.