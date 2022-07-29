Рада розширила перелік осіб, яких не призиватимуть по загальній мобілізації

Вчора, 20:02 Переглядів: 856

Верховна Рада розширила перелік осіб, яких не будуть призивати по загальній мобілізації під час війни. Так, 29 липня під час засідання Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №7352 про відстрочку від призову для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників. Раніше таке право мали наукові й науково-педагогічні працівники лише з вченим званням і/або ступенем.

Також нардепи підтримали законопроєкт №7481 про звільнення від мобілізації чоловіків і жінок, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат чи сестра) загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну від російських окупантів. Це стосується як загиблих під час великої війни, так і під час АТО/ООС.

11 липня 2022 року в МВС заявили, що 3 млн громадян стоять на військовому обліку не за місцем проживання, і це є проблемою.

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