Шахраї від імені Полтавської ОВА збирають кошти для ЗСУ

Вчора, 19:32 Переглядів: 259

Шахраї від імені Полтавської ОВА збирають кошти для ЗСУ і розсилають електронні листи-підробки підприємствам. Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ми не розсилали такі «папірці» і не закликали перераховувати гроші на приватні рахунки невідомих людей, - наголосив пан Лунін.

Якщо ви отримаєте подібні «листи», зверніться до правоохоронців.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці шахраї від імені ЦНАПу проводили опитування, щоб вивідати особисті дані людей, і «роздавали гроші».