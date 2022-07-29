Шахраї від імені Полтавської ОВА збирають кошти для ЗСУ і розсилають електронні листи-підробки підприємствам. Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Якщо ви отримаєте подібні «листи», зверніться до правоохоронців.
Нагадаємо, раніше у Кременчуці шахраї від імені ЦНАПу проводили опитування, щоб вивідати особисті дані людей, і «роздавали гроші».
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер