Шахраї проводять опитування від імені Кременчуцького ЦНАПу

Сьогодні, 19:27 Переглядів: 286

Будьте пильними і не розкривайте стороннім особам свої особисті дані

До кол-центру Кременчуцького ЦНАПу надходять телефонні дзвінки стурбованих містян щодо опитування по вайберу серед відвідувачів установи. Як сповістила мерія, при цьому невідомі особи просять повідомити конфіденційну інформацію. Адресант може бути підписаний як «ЦНАП м. Кременчук. Вікторія».

Кременчуцький ЦНАП офіційно повідомляє, що не проводить жодних опитувань по вайберу! Тому будьте обережні і не надавайте жодної персональної інформації чи номерів розрахункових рахунків.

Нині таке опитування проводилося невстановленими людьми серед внутрішньо переміщених осіб, проте можливі таких дій серед інших категорій населення.

Якщо у вас виникають сумніви та є бажання перевірити інформацію, звертайтеся до ЦНАПу за телефонами 0960971588, 0502551588, 0536758500.

Фото до посту – це скрін з телефону, який надав відвідувач установи.