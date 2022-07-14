Розпочнуть з «радянського пантеону»: які 30 вулиць Кременчука перейменують першими

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 1 450

Голосувати можна як на сайті мерії Кременчука, так і в контактних центрах

З 18 липня розпочинається процес голосування за перейменування вулиць Кременчука в рамках «дерусифікації». Відповідне рішення затвердили сьогодні, 14 липня, на комісії з увічнення пам’яті і перейменування міських об’єктів.

Наразі сформований список зі 136 вулиць, які потрапляють під процес «дерусифікації». На відміну від процесу «декомунізації», коли за раз голосували за 156 вулиць, цього разу вирішили «розбити» голосування на кілька етапів.

За словами голови комісії та секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка, за місяць надійшло аж понад 800 пропозицій з перейменування вулиць.

Мовою цифр: 156 вулиць Кременчука перейменували в рамках «декомунізації»

вулиць Кременчука перейменували в рамках «декомунізації» 136 вулиць Кременчуцької ОТГ перейменують в рамках «дерусифікації»

813 пропозицій з перейменування надали кременчужани за місяць

30 вулиць на першому етапі голосування перейменують в рамках «дерусифікації»

1 вулиця Маяковського була першою перейменованою вулицею у Кременчуці в рамках «дерусифікації». Тепер вона носить горду назву - Єднання України. Саме на цій вулиці розгорнули штаб, що став першим прихистком вимушених переселенців, які тікали від обстрілів

На комісії вирішували, за яким принципом розділити вулиці, щоб було зручніше кременчужанам голосувати за перейменування.

Було 4 варіанти розподілу вулиць для голосування у кілька етапів:

Розділити вулиці за алфавітним принципом (перші 20-30 вулиць)

Спочатку проголосувати за 39 вулиць, які пропонували перейменувати на честь міст-героїв (Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка)

Список вулиць по районах (центр, Молодіжний, Крюків...)

Ділити по тематичних блоках (на честь російських військових діячів - «радянський пантеон», в рамках виконання законів, діячів культури/освіти/мистецтва/науки)

Представники комісії обрали варіант за алфавітним принципом, проте, схоже, зі списку вийшов також паралельно варіант за тематичними блоками, адже у першу чергу пішли на перейменування вулиць, названих на честь радянських генералів.

Нагадуємо, що для кременчужан перейменування вулиць безкоштовне. У ЦНАПі безкоштовно юридичним та фізичним особам надають довідки про перейменування вулиці у та виконання усіх необхідних дій, пов’язаних з перейменуванням (такий же процес був і в рамках «декомунізації»).

Як голосувати за перейменування

На комісії зауважили, що список зі 136 вулиць не остаточний. Ще є питання до вулиць/провулків, названих на честь Новохатько та Таптунова. Тому список згодом переглянуть й доповнять.

З 18 липня до 7 серпня, протягом трьох тижнів, триватиме голосування за перейменування вулиць Кременчуцької ОТГ.

О 9.00 на сайті мерії Кременчука стартуватиме голосування. Кожен кременчужанин зможе проголосувати онлайн на сайті через банк або через ЕЦП (електронний цифровий підпис).

Для цього необхідно буде зайти на сайт мерії. Праворуч на зеленому фоні натиснути на «Перейменування вулиць». Далі ви переходите на громадське обговорення - перейменування вулиць.

Також буде можливість голосувати офлайн. Старше покоління або ті, хто обере варіант голосування на папері - пункти голосування діятимуть у контактних центрах на мікрорайонах. Люди зможуть проголосувати, надавши свої пропозиції у письмовому вигляді до територіальних центрів соціального обслуговування населення, контакт-центрів на мікрорайонах або надіславши їх до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (площа Перемоги, 2).

30 вулиць, які першими потрапили на перейменування

До понеділка управління архітектури опрацює всі пропозиції кременчужан щодо 30 перших вулиць. Адже є пропозиції, які дублюють теперішні назви вулиць/провулків. Наприклад, кременчужани пропонували перейменувати вулицю на честь Івасюка, Гвардійську або Міхновського. Тому до голосування ці неточності підкорегують.

Список 30 вулиць: