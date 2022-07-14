Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу Аллу Опришко

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 603

Жінка не виходить на зв'язок з рідними з 12 липня

По допомогу у розшуку 64-річної мешканки села Просяниківка Кобеляцької територіальної громади Алли Опришко до відділення №2 (м. Кобеляки) звернулася її донька, яка мешкає в іншому місті. Про це інформує Полтавське районне управління поліції. Жінка повідомила, що її мати не виходить на зв'язок з 12 липня.

Прикмети зниклої: зріст 164 см, повної статури, волосся сиве, коротке. Особлива прикмета – деформація лівої сторони обличчя. На момент зникнення була одягнена в халат червоного кольору (принт – білі квіти).

Якщо у вас є інформація про зниклу жінку або про місце її перебування, повідомте її до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (05343) 3-11-70, 095-050-03-66, 095-660-60-40 або 102.