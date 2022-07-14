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Кременчук, Допомога військовим

На Полтавщині запровадять нові соцвиплати родинам загиблих та постраждалим військовим і цивільним

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 1

 

На ці виплати з обласного бюджету планують додатково спрямувати 27,2 млн грн

Про суми додаткових соціальних виплат родинам загиблих та поранених військовослужбовців і цивільних осіб у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Область запроваджує нові соцвиплати для наших захисників і жителів, які постраждали від війни.

До 20 тис. грн допомоги військовим, які отримали поранення, контузію чи каліцтво під час захисту країни. Кошти спрямують на реабілітацію.

Допомога сім’ям загиблих і постраждалих цивільних унаслідок авіаударів, збройних нападів під час війни – 50 тис. грн допомоги родинам загиблих і до 25 тис. грн допомоги пораненим.

Такі ініціативи ОВА підтримали депутати на бюджетній комісії та мають затвердити на найближчій сесії обласної ради.

Область також продовжує фінансово підтримувати родини загиблих захисників і надає сімʼям по 50 тис. грн допомоги, а дітям загиблих Героїв – щомісячну грошову допомогу.

На ці виплати загалом плануємо додатково спрямувати 27,2 млн грн. Підтримуємо наших людей! Слава Україні!, - написав Дмитро Лунін.

 


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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА допомога
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