Окупанти вдарили по двох школах у Миколаєві: на подвір'ях велетенські вирви, будівлі пошкоджені

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 132

Інші ракети влучили у готель та тролейбусне управління

Сьогодні росіяни поцілили по двох школах Миколаєва. Внаслідок удару будівлі зазнали часткових пошкоджень та руйнувань, а на подвір'ях утворились велетенські вирви. В одній школі повністю зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграм-каналі.

- росіяни продовжують обстрілювати школи в Миколаєві. Сьогодні зранку вони поцілили у два наші навчальні заклади. Ось такі вирви лишили після себе їхні ракети, – написав Олександр Сєнкевич.

За попередньою інформацією, окупанти випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Окрім двох навчальних закладів, вони пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури та готель.

Ударною хвилею та уламками пошкодило також і будівлю торгово-розважального центру, що розміщений навпроти готелю. Зараз на місці працюють комунальники. Крім того, було пошкоджено 18 тролейбусів комунального підприємства «Миколаївелектротранс».