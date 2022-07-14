Окупанти вдарили по двох школах у Миколаєві: на подвір'ях велетенські вирви, будівлі пошкоджені

Сьогодні росіяни поцілили по двох школах Миколаєва. Внаслідок удару будівлі зазнали часткових пошкоджень та руйнувань, а на подвір'ях утворились велетенські вирви. В одній школі повністю зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Телеграм-каналі.
За попередньою інформацією, окупанти випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Окрім двох навчальних закладів, вони пошкодили об'єкт транспортної інфраструктури та готель.
Ударною хвилею та уламками пошкодило також і будівлю торгово-розважального центру, що розміщений навпроти готелю. Зараз на місці працюють комунальники. Крім того, було пошкоджено 18 тролейбусів комунального підприємства «Миколаївелектротранс».
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер