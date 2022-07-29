Частину центру Кременчука перекрили через підозрілий предмет (доповнено)

Вчора, 20:22 Переглядів: 1 483

У Кременчуці частково перекрили вулицю Соборну, від перехрестя з вул. Небесної Сотні до торгового центру Мега, через можливе замінування.

На місці працюють оперативні служби.

Як повідомили у пресслужбі поліції, біля одного з торгівельних центрів міста працюють операивні служби, в тому числі слідчо-оперативна група відділення поліцї №1. Нараі перевіряють щодо наявності підозрілих предметів у ТЦ.

Доповнено

Обстеження ТЦ закінчено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ведеться перевірка.