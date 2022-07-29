У Кременчуці частково перекрили вулицю Соборну, від перехрестя з вул. Небесної Сотні до торгового центру Мега, через можливе замінування.
На місці працюють оперативні служби.
Як повідомили у пресслужбі поліції, біля одного з торгівельних центрів міста працюють операивні служби, в тому числі слідчо-оперативна група відділення поліцї №1. Нараі перевіряють щодо наявності підозрілих предметів у ТЦ.
Доповнено
Обстеження ТЦ закінчено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ведеться перевірка.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер