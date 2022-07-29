«Один з автоматів впав і вистрілив»: поліція посилює протидію обігу зброї

Нацполіція проводить комплексну роботу для протидії незаконному обігу зброї. Про це 28 липня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Після голосування українців стосовно легалізації зброї - багато публічних людей виказало свою думку стосовно цього. Історія, яка трапилась на Полтавщині з Євгеном Фірсовим, народним депутатом України - добре ілюструє правильне поводження зі зброєю:
Поліцейські постійно приділяють увагу попередженню і документуванню фактів нелегального обігу зброю, про це каже Ігор Клименко. Велике навантаження лягає на блокпости, адже саме там виявлена половина вилученої зброї.
Позиція Національної поліції стосовно легалізації зброї, полягає в тому, що спочатку треба взяти на облік усе озброєння, яке є вже в громадян сьогодні. А лише потім повертатись до дискусій про легалізацію короткоствольної зброї.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер