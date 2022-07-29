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Надзвичайні новини

«Один з автоматів впав і вистрілив»: поліція посилює протидію обігу зброї

Вчора, 20:29 Переглядів: 468

 

А ви за чи проти легалізації?

Нацполіція проводить комплексну роботу для протидії незаконному обігу зброї. Про це 28 липня в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

 

Після голосування українців стосовно легалізації зброї - багато публічних людей виказало свою думку стосовно цього. Історія, яка трапилась на Полтавщині з Євгеном Фірсовим, народним депутатом України - добре ілюструє правильне поводження зі зброєю:

- Якось я повертався з відрядження у Донецьку область, і зупинився на заправці у Полтавській області. Там були два хлопця з автоматами з глушниками. Вони сперли автомати об стіл, і коли їли свій хот-дог один з автоматів впав і вистрілив. Пролунав глухий нетиповий вибух, як хлопок. Моя аптечка не знадобилась, бо куля, на щастя, влучила у стіну. Не знаю деталей - після там почався скандал та приїзд поліції, я поїхав. Але історія ця до того, що нам треба вчитись поводитись зі зброєю.

Поліцейські постійно приділяють увагу попередженню і документуванню фактів нелегального обігу зброю, про це каже Ігор Клименко. Велике навантаження лягає на блокпости, адже саме там виявлена половина вилученої зброї.

- 630 одиниць зброї, 45 тисяч набоїв, 350 гранат – це те, що могло вийти в мирне життя і застосовуватися злочинцями. Ця робота проходить цілодобово, адже хтось відкладає цю зброю на «чорний день», хтось її передає злочинцям. Те, що зброя перебуває на руках – це вже небезпека для кожного громадянина, - зауважив голова відомства.

Позиція Національної поліції стосовно легалізації зброї, полягає в тому, що спочатку треба взяти на облік усе озброєння, яке є вже в громадян сьогодні. А лише потім повертатись до дискусій про легалізацію короткоствольної зброї.

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Автор: Антон Мазур
Теги: легалізація зброї
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