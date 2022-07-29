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Кременчук, Надзвичайні новини

Виїхати з України з паспортом іншої країни особа, яка має декілька громадянств, не зможе

Вчора, 21:01 Переглядів: 366

 

Роз’яснення Держприкордонслужби щодо можливості перетину кордону чоловіками, які мають подвійне громадянство

В Україні не допускається подвійне громадянство. Тому виїхати за межі держави з паспортом іншої країни чоловіки можуть лише якщо їх позбавлять громадянства України.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

- Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких - України, у відносинах з Україною вважається громадянином України, - наголошують прикордонники.

Втратити українське громадянство можна лише після відповідного указу президента України.

- Підстави втрати та припинення громадянства України визначені у статтях 18 та 19 Закону України «Про громадянство». У будь-якому випадку громадянство припиняється в день видання відповідного указу Президента України.

Отже, використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України, - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зауважимо, що попри те, що подвійне громадянство в Україні не допускається, жодної відповідальності за це особи, які його фактично мають, не несуть.

Багато громадян України мають громадянство інших країн, особливо у прикордонних регіонах. Наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт про подвійне, або множинне громадянство, який має на меті унормувати реальну ситуацію, що склалася в Україні. Важливою особливістю цього законопроєкту є те, що не допускається громадянство країни-агресора, тобто росії.

Як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон: вона може бути не тільки для чоловіків
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Автор: Віктор Крук
Теги: виїзд за кордон громадянство ДПС
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