Любов ніхто не відміняв: рятувальники зіграли весілля під час війни

Вчора, 21:29 Переглядів: 340

Не дивлячись ні на що - ми продовжуємо любити

29 липня сталась визначна подія - головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Полтавського районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Микола Павловський та курсантка Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Анна Агєєва створили сім'ю. Бажаємо родині рятувальників, щоб сімейне життя тривало довго та було доказом для всіх, що любов прекрасна, добра, вічна.









Автор: Антон Мазур

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