З'явився ботчекер, який перевіряє на справжність державні і волонтерські чат-боти

Вчора, 22:00 Переглядів: 171

Центр стратегічних комунікацій, Мінцифра, Держспецзв‘язку і кіберполіція розробили інструмент для протидії фейковим чат-ботам в Telegram, які створює ворог, – ботчекер. Про це повідомила Юлія Осьмак. Це інструмент для перевірки, чи справжній державний або волонтерський чат-бот, і чи можна ним користуватись.

Наприклад, у одного тільки бота «Єворог» аж 8 фейків! Можна ненароком повідомити інформацію про ворога ворогові. І якщо людина натрапить на один з фейків, ботчекер їй про це повідомить і дасть посилання на правильний бот.

Посилання на ботчекер ТУТ .