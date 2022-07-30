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На Кременчук чекають гарячі вихідні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 653

 

Опадів не буде

Останні вихідні липня у Кременчуці будуть гарячими і без опадів.

Sinoptik повідомляє, що вікенд відзначиться по-літньому теплою погодою – сповпчики термометрів сягнуть +28°С. У місті стоятиме мінлива хмарність.

Gismeteo прогнозує на вихідних спеку – повітря прогріється від +17°С до +30°С. За даними цього сайту, і у суботу, і у неділю сонце майже не ховатиметься за хмарами, а отже палитиме Кременчук.

Що стосується Ventusky, тут картина дещо інша. У суботу, 30 липня, сонячні та хмарні години чергуватимуться, а от у неділю, 31 липня, хмарних буде більше. Температурні показники коливатимуться у межах +17...30°С.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: прогноз погода літо спека
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