Повернули доплату за 29 препаратів інсуліну

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 254

З 15 липня повернули доплату за 29 препаратів інсуліну. Повністю безоплатними залишаються 47 препаратів інсуліну, які пацієнти можуть отримати за електронним або паперовим рецептом, якщо лікар не має доступу до електронної системи охорони здоров’я.

Як повідомляє Національна служба здоров'я України, держава і надалі гарантує пацієнтам із цукровим діабетом доступ до базового лікування інсулінами безоплатно. Ендокринолог визначає для пацієнта категорію препаратів. Це або препарати інсуліну людини, або аналоги інсуліну відповідної форми.

Усі пацієнти з інсулінозалежним діабетом мають безоплатний доступ до базового лікування. Ті ж, хто бажає отримувати інсулін іншого типу або виду, отримають його з доплатою 15% від вартості препарату.

Визначити, які групи пацієнтів мають право отримати певний тип та форму препаратів інсуліну безоплатно, а які з доплатою 15% можна ТУТ.