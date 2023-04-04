У Кременчуці підготували три укриття у дитсадках, але комісія знайшла там недоліки

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З 1 квітня у Кременчуці не відкрили жодного дитячого садочка, як обіцяв міський голова Віталій Малецький.

З власних джерел «Кременчуцькому Телеграфу» відомо, що укриття облаштували у трьох дитячих садках, але комісія, як їх перевіряла, не прийняла в експлуатацію. Тепер працюють над усуненням недоліків, і після цього їх відкриють.

Номери дитячих садочків влада, як і раніше, приховує. Відомо, що вони розташовані у різних районах міста.

Нагадаємо, 20 березня міський голова на апаратній нараді в ОДА заявив, що планують запустити три дитячих садки, у яких ремонтують приміщення, які можна використовувати як укриття. Профільна заступниця міського голови Ольги Усанова тоді повідомила, що доручення про відкриття дитсадків із 1 квітня надано департаменту освіти.

Раніше Віталій Малецький розповідав, що садочки будуть прив’язані до шкіл, у яких будуть укриття. Їх розширять у школах для того, щоб вони могли вмістити дітей із садочків.

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