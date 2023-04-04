У Кременчуці поховали відому журналістку, колишню редакторку газети «Програма плюс» Ларису Тарасову

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Лариса Миколаївна Тарасова померла 1-го квітня після довготривалої та важкої хвороби на 73-му році життя. Вона народилася у Кременчуці, а після закінчення інституту у 1973 році почала працювати інженером на Кременчуцькому сталеливарному, а потім на Крюківському вагонобудівному заводу. Саме на КВБЗ Лариса Тарасова почала свій шлях у журналістиці, ставши кореспондентом багатотиражної газети «Вагонобудівник». У 1991 році перейшла працювати до редакції газети «Віник Кременчука», де освоїла комп’ютерну верстку — тоді це була зовсім нова професія й таких спеціалістів у Кременчуці не було. Саме вона вперше на Полтавщині зверстала на комп’ютері номер газети.

Як фахівця комп’ютерної верстки у 1993 році її запросили повернутися на рідний КВБЗ, де вона пропрацювала начальником бюро комп’ютерного макетування. Відтоді заводська газета «Вагонобудівник» також перейшла на комп’ютерну верстку.

Але потяг до журналістики взяв гору й у 1997 році вона повертається до цієї професії та працює відповідальним секретарем газети «Кременчуцький кур’єр». Після припинення виходу цієї газети у 1998 році перейшла працювати до комунальної газети «Вісник Кременчука». А з 2003 по 2008 рік була головним редактором газети «Програма Плюс». Саме як головного редактора однієї з провідних газет міста її пам’ятає багато кременчужан.

Останнє місце роботи Лариси Тарасової — Кременчуцький обласний шпиталь для ветеранів війни, де вона працювала на посаді інженера-метролога. Але журналістику не залишила і там. Разом з начальником шпиталю Миколою Литвиненком вона багато років випускала багатотиражку «Турбота», де виконувала обов’язки журналістки, верстальниці та випускового редактора.

Була членом Національної спілки журналістів України.

Журналістська спільнота Кременчука глибоко сумує з приводу смерті Лариси Тарасової, висловлює щирі співчуття та поділяє біль непоправної втрати її рідних та близьких.

Про Ларису Тарасову тепло відізвалися ті, хто її знав та працював з нею разом.

— Мені пощастило працювати з Ларисою Миколаївною й у «Віснику Кременчука», і у «Програмі Плюс». Це була неймовірна людина. Вона жила тим, що вона робила — ніколи нічого не відкладала на потім. Вона завжди ділилася зі мною своїми знаннями так, ніби я її рідна донька. Вміла дуже тактично вказати на помилки та відригувати текст так, ніби це я його писала. Вона не тільки мене навчила — через неї багато кременчуцьких журналістів пройшло. Мене вона навчила вибирати основне, аналізувати, не сприймати інформацію з першої хвилі, шукати докази, розбиратися. Лариса Миколаївна була дуже тактовною і толерантною людиною. Вона якось вміла обійти гострі кути, знайти аргументи, переконати. Була дуже щирою, відкритою, ділилася всім, що знала. Дуже любила свою сім’ю, сина, онука, — розповіла редакторка Всеукраїнського весільного глянцевого журналу «BRIDE UKRAINE» Лариса Голубева.

Про Ларису Миколаївну Тарасову багато розповів її останній керівник, директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко.