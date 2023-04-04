Завтра Кременчук попрощається із військовим Ігорем Турмієм

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 414

2 квітня помер військовий з Кременчука Ігор Васильович Турмій. Він був важко поранений під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини в районі населеного пункту Красногорівка Донецької області.

Ігор був призваний на військову службу під час мобілізації 10.03.2022 року та був молодшим сержантом.

Залишились дружина, донька, батьки та брат.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Ігоря Турмія відбудеться завтра 5 квітня, а саме: