Один із хворих на COVID-19 у Кременчуці – це поліцейський, який контактував з медиками ЦРЛ

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За добу одному пацієнту виставили підозру на коронавірусну інфекцію, його ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»

Один із 63 хворих на коронавірусну інфекцію у Кременчуці – це поліцейський, який контактував із медичними працівниками із Центральної районної лікарні. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Що стосується рівня захворюваності у місті, за останню добу - з ГРВІ до лікарів звернулося 24 дорослих та 11 дітей, грипу та пневмонії не реєстрували.





У лікарнях нашого міста знаходиться 45 людей з пневмонією, у 4 тяжкий перебіг хвороби. Зокрема, в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 32 пацієнта, з них:

у 27 – діагноз «пневмонія»;

у 16 підтверджений COVID-19;

3 особи знаходяться у тяжкому стані.

За минулу добу в інфекційне відділення ушпиталили одного пацієнта з пневмонією, йому виставили підозру на коронавірусну інфекцію, аналіз буде відправлений на ПЛР-дослідження у лабораторію.





У міський дитячій лікарні лікується від пневмонії 9 маленьких пацієнтів, за добу нових хворих не надходило, одну дитину виписали.





Нагадаємо, що сьогодні діагноз «COVID-19» у Кременчуці підтвердився у трьох людей.