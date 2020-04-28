Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9410
Кременчук60
Хворі:
Україна8179
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна992
Кременчук9
Померло:
Україна239
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Один із хворих на COVID-19 у Кременчуці – це поліцейський, який контактував з медиками ЦРЛ

Сегодня, 11:32 Просмотров: 352

 

За добу одному пацієнту виставили підозру на коронавірусну інфекцію, його ушпиталили до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька»

Один із 63 хворих на коронавірусну інфекцію у Кременчуці – це поліцейський, який контактував із медичними працівниками із Центральної районної лікарні. Про це повідомили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Що стосується рівня захворюваності у місті, за останню добу - з ГРВІ до лікарів звернулося 24 дорослих та 11 дітей, грипу та пневмонії не реєстрували.


У лікарнях нашого міста знаходиться 45 людей з пневмонією, у 4 тяжкий перебіг хвороби. Зокрема, в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 32 пацієнта, з них:

  • у 27 – діагноз «пневмонія»;
  • у 16 підтверджений COVID-19;
  • 3 особи знаходяться у тяжкому стані.

За минулу добу в інфекційне відділення ушпиталили одного пацієнта з пневмонією, йому виставили підозру на коронавірусну інфекцію, аналіз буде відправлений на ПЛР-дослідження у лабораторію.


У міський дитячій лікарні лікується від пневмонії 9 маленьких пацієнтів, за добу нових хворих не надходило, одну дитину виписали.


Нагадаємо, що сьогодні діагноз «COVID-19» у Кременчуці підтвердився у трьох людей.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: mgirnews.in.ua
Теги: коронавірус коронавирус пневмония заболеваемость статистика полицейский больница «Кременчугская» инфекционное отделение пациенты

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