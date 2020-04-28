До 5 тысяч через терминал: НБУ разъяснил новый порядок мониторинга денежных переводов

Сегодня, 11:24 Просмотров: 569 Комментариев: 1

Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новый закон о финансовом мониторинге, который меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций.



Как заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, поскольку все клиенты банков уже идентифицированы - они однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведен.





- Изменения в основном касаются неидентифицируемых операций. Но это не запрет их проводить, это скорее дополнительные требования, - сказала она.





Рожкова рассказала об основных изменениях, которые ждут украинцев с 28 апреля:





Внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. То есть высокорисковых клиентов будут проверять более придирчиво. Например, речь идет о политиках или олигархах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы. Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и белого бизнеса, который платит налоги - будут проверять меньше. 95% банковских клиентов относятся именно к низкорисковой категории.

То есть высокорисковых клиентов будут проверять более придирчиво. Например, речь идет о политиках или олигархах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы. Операции обычных людей - студентов, пенсионеров, клиентов в рамках зарплатного проекта и белого бизнеса, который платит налоги - будут проверять меньше. 95% банковских клиентов относятся именно к низкорисковой категории. Увеличение предельного порога операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают «в антилегализационной сфере», как например Северная Корея.

Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают «в антилегализационной сфере», как например Северная Корея. Новый закон дает существенное преимущество клиентам банков, как например, дистанционная идентификация. Это означает, что теперь, чтобы открыть счет в банке не нужно идти в отделение. Удостоверить свою личность можно либо через видеосвязь, или через систему BankID. Есть и другие модели.

Это означает, что теперь, чтобы открыть счет в банке не нужно идти в отделение. Удостоверить свою личность можно либо через видеосвязь, или через систему BankID. Есть и другие модели. Закон расширяет требования к идентификации тех, кто делает перевод денежных средств. Это не касается переводов денег с карты на карту . Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например пополнение счета через терминал . То есть для пополнения счета через терминал на сумму 5 тыс. грн и больше, нужна идентификация. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.

Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс грн. В этом случае идентификация не будет нужна.

Это . Банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт. Речь идет преимущественно о переводах без открытия счета - например . То есть для пополнения счета через терминал на сумму 5 тыс. грн и больше, нужна идентификация. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт. оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс грн. В этом случае идентификация не будет нужна. Закон существенно расширяет перечень субъектов первичного финмониторинга, то есть тех, кто фактически проводит идентификацию клиента. Теперь их список пополняют, и почтовые операторы, и риелторы, и юристы, представители игорного бизнеса, и те, кто предоставляет налоговые консультационные услуги. Всем, кого это касается, будет предоставлено достаточно времени на адаптацию до конца этого года.

- В итоге. Если вы добросовестный клиент и не проводите незаконных операций, то изменения вас никак на тронут. Наоборот вы получите дополнительные преимущества, такие как дистанционная идентификация, - добавила Рожкова.