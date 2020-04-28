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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Оплата часу простою під час дії карантину, – роз'яснення Держпраці

Сегодня, 11:01 Просмотров: 753

Статтею 34 КЗпПУ визначено поняття простою. Отже, простій – призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Законом України за № 540-ІХ від 30.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до ст. 113 КЗпПУ, відповідно до яких час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого  Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).


Отже на період простою роботодавець повинен забезпечити додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці під час простою, а саме не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу). При цьому в локальному документі (трудовому або колективному договорі) на підприємстві можуть бути встановлені вищі рівні оплати праці за час простою.

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Автор: За інформацією заступника начальника відділу Управління Держпраці у Полтавській області Л. Рогізної
Теги: Держпраці роз'яснення карантин

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