Оплата часу простою під час дії карантину, – роз'яснення Держпраці

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Законом України за № 540-ІХ від 30.03.2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до ст. 113 КЗпПУ, відповідно до яких час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).





Отже на період простою роботодавець повинен забезпечити додержання мінімальних державних гарантій в оплаті праці під час простою, а саме не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу). При цьому в локальному документі (трудовому або колективному договорі) на підприємстві можуть бути встановлені вищі рівні оплати праці за час простою.