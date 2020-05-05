23 людини з COVID-19 у Кременчуці лікуються на стаціонарі, 50 – вдома

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5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії проінформували про рівень захворюваності у місті на COVID-19, пневмонію та ГРВІ.





Коронавірусна хвороба у Кременчуці мовою цифр:

на даний час діагноз підтвердився у 85 пацієнтів, 43 хворих пов'язані з ЦРЛ;

23 з них перебувають на стаціонарному лікуванні;

50 – лікуються вдома;

2 померло;

10 людей одужало, це підтверджено двома негативними тестами на коронавірус.

За минулу добу з ГРВІ до лікарів звернулося 23 дорослих та 9 дітей, зареєстрували дві пневмонії і дві підозри на коронавірус.

На стаціонарі у лікарнях нашого міста з пневмонією перебуває 31 пацієнт, у трьох (вони всі з коронавірусом) – тяжкий перебіг захворювання.









У інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лежить 26 пацієнтів, із них 23 – з пневмнією. За минулу добу туди надійшов один пацієнт з підозрою на коронавірусну інфекцію, пневмонія у нього не підтвердилася, проте діагностували ГРВІ середнього ступеня тяжкості.





У дитячій лікарні лікується чотири маленьких пацієнта з пневмонією. У однієї дитини підтверджений COVID-19, а одну виписали з клінічним одужанням на амбулаторне доліковування додому (чекають на негативні ПЛР-результати лабораторної діагностики, тоді вже можна буде сказати про остаточне одужання).





Протягом попередньої доби у Кременчуці перевірили 10 людей за допомогою експрес-тестів (загалом зробили 383 тестування). На ПЛР-дослідження за добу надіслали 32 зразки (всього відправили 804 зразки, 541 результат отримали, 263 результати аналізів ще чекають).