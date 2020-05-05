Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 05.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12697
Кременчук85
Хворі:
Україна10506
Кременчук73
Вилікувалось:
Україна1875
Кременчук10
Померло:
Україна316
Кременчук2
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

23 людини з COVID-19 у Кременчуці лікуються на стаціонарі, 50 – вдома

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263 результати аналізів ще чекають з ПЛР-лабораторії Полтави

5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії проінформували про рівень захворюваності у місті на COVID-19, пневмонію та ГРВІ.


Коронавірусна хвороба у Кременчуці мовою цифр:

  • на даний час діагноз підтвердився у 85 пацієнтів, 43 хворих пов'язані з ЦРЛ;
  • 23 з них перебувають на стаціонарному лікуванні;
  • 50 – лікуються вдома;
  • 2 померло;
  • 10 людей одужало, це підтверджено двома негативними тестами на коронавірус.

За минулу добу з ГРВІ до лікарів звернулося 23 дорослих та 9 дітей, зареєстрували дві пневмонії і дві підозри на коронавірус.

 

На стаціонарі у лікарнях нашого міста з пневмонією перебуває 31 пацієнт, у трьох (вони всі з коронавірусом) – тяжкий перебіг захворювання.


У хворих на коронавірус кременчужан пневмонія протікає важко, – Максим Середа


У інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лежить 26 пацієнтів, із них 23 – з пневмнією. За минулу добу туди надійшов один пацієнт з підозрою на коронавірусну інфекцію, пневмонія у нього не підтвердилася, проте діагностували ГРВІ середнього ступеня тяжкості.


У дитячій лікарні лікується чотири маленьких пацієнта з пневмонією. У однієї дитини підтверджений COVID-19, а одну виписали з клінічним одужанням на амбулаторне доліковування додому (чекають на негативні ПЛР-результати лабораторної діагностики, тоді вже можна буде сказати про остаточне одужання).


Протягом попередньої доби у Кременчуці перевірили 10 людей за допомогою експрес-тестів (загалом зробили 383 тестування). На ПЛР-дослідження за добу надіслали 32 зразки (всього відправили 804 зразки, 541 результат отримали, 263 результати аналізів ще чекають).

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rbc.ua
Теги: коронавірус коронавирус пневмония ОРВИ заболеваемость статистика ПЦР лаборатория анализы экспресс-тесты пациенты больницы

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