ФОПам та безробітним дадуть допомогу на дітей: нове рішення уряду

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 065 Комментариев: 3

Кабмін ухвалив рішення про додаткові соціальні гарантії на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей, та людей, які втратили роботу та зареєструвались у центрі зайнятості як безробітні

Уряд на своєму засіданні 22 квітня ухвали постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми», розроблену Міністерством соціальної політики.





Як повідомляє урядовий портал, цим рішенням запроваджено виплату допомоги на дітей ФОПам, які належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку і які сплачували ЄСВ. Така виплата передбачена на період карантину та на один місяць після дати його відміни.





За підрахунками Мінсоцполітики, цю допомогу отримає близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму:

для дітей віком до 6-ти років – 1 779 грн;

для дітей віком від 6-ти до 10-ти років – 2 218 гривень.

Також змінено підхід до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям для осіб, які під час карантину стали безробітними. До доходу цієї категорії громадян не враховуватиметься отримана заробітна плата, а лише допомога по безробіттю.









Цією підтримкою буде охоплено близько 100 тисяч громадян, повідомляє КМУ. Середньомісячній розмір допомоги для малозабезпеченої сім’ї, де виховуються неповнолітні діти, становитиме від 2800 до 3020 гривень.



