Директор облздрава рассказал, как в ЦРБ обнаружили Covid 19 – и почему там заболело так много медиков

Сегодня, 16:15 Просмотров: 2 073 Комментариев: 2

В кременчугской ЦРБ зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, инфицировано 30 медиков. Сегодня на бриффинге директор Полтавского областного департамента здравоохранения Виктор Лысак объяснил, как в кременчугской Центральной районной больнице (ЦРБ) обнаружили коронавирус:





– МОЗ видав наказ № 827, яким зобов’язав обстежити на Covid 19 усіх пацієнтів з пневмоніями. Відповідно, і ця лікарня (ЦРБ, ред.) обстежила хворих, на той час там було 8 пацієнтів з пневмоніями, вони виявилися позитивними до Covid 19. Лікарня вжила відповідні заходи. Вони працювали в обмеженому режимі. Планових госпіталізацій не було, але гострих хворих з пневмоніями туди везли. Всі пацієнти опитувалися щодо контактів, ми це перевірили. 17 числа туди виїхала бригада, розділили чисту і «брудну» зони, було прийняте рішення, що нових пацієнтів туди не госпіталізуватимуть. Тобто наразі є пацієнти з терапевтичного відділення, які мають Covid 19, вони продовжують отримувати лікування.





«9 медпрацівників у стаціонарі, 8 лікуються амбулаторно...»

Также директор областного департамента здравоохранения рассказал, как обстоят дела у заболевших медработников ЦРБ, и объяснил, почему заболело так много медиков:





– Було прийняте рішення провести обстеження медичних працівників лікарні, які були в контакті із зазначеними пацієнтами. Ми окреслили коло, було взято 59 медпрацівників, коли отримали перші позитивні результати, коло розширили – це той корпус, в якому знаходиться терапевтичне відділення, реанімація, неврологія та приймальня. На сьогодні картина така: 9 медпрацівників – у стаціонарі, 8 лікуються амбулаторно, 22 – контактні по Covid 19. Ми будемо постійно проводити обстеження медпрацівників. Сьогодні дуже важко знайти, хто перший захворів. Добре те, що серед медпрацівників сьогодні немає таких, що у тяжкому стані.



Виктор Лысак также объяснил, почему в ЦРБ инфицировано так много медиков:





– Вони мали маски, одягали рукавички, але вони працювали з пацієнтами, не маючи підозри, що ті з Covid 19. А ми сьогодні вже знаємо, що кожен пацієнт з ГРВІ має підозру на Covid.