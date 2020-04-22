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У «Дії» з'явилися внутрішній та закордонний паспорти

Сегодня, 16:31 Просмотров: 592

 

В умовах карантину, коли при собі варто мати документи, це зручне рішення

У додатку «Дія» стали доступними електронні закордонний та внутрішній паспорт громадянина України. Такі функції стали доступними після оновлення додатку.


- Е-паспорти у Дії є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. В умовах карантину це особливо актуально, адже цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок, якщо зупинила поліція.


Крім того, за електронним паспортом у межах країни можна подорожувати літаком чи поїздом, отримувати поштові послуги та проводити банківські операції. Також за паспортом у мобільному застосунку «Дія» можна підтвердити свій вік при купівлі в магазині сигарет або алкоголю. Отримати медичні, готельні послуги або пред’явити правоохоронним органам.


За цифровим паспортом також можна скористатися бібліотекою, отримати послуги зв’язку, входити в адмінбудівлі та отримувати державні послуги у ЦНАПах, на порталі «Дія» або для одержання коштів при поверненні товару.


Усі цифрові документи у мобільному застосунку «Дія» дійсні лише на території України. Закордонний паспорт надає такі самі права і можливості, як і національний, - повідомляє Кабмін.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Дія паспорт

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