Станом на 22 квітня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 137 людей

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З початку карантину на самоізоляції у нашому місті перебували 613 громадян, про що розповів начальник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Станом на 22 квітня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 137 людей, із них контактних - 80, за добу прибуло 17 контактних осіб.



У водолікарні на обсервації зараз залишилося 7 пацієнтів. Вчора, 21 квітня, виписали 6 пацієнтів, які надійшли туди з гуртожитку, усі вони здорові. Ще двох людей випишуть найближчих часом, після отримання результатів ПЛР-дослідження (так як у них були легкі симптоми ГРВІ, для підтвердження, що люди здорові, їм зробили два ПЛР-тести).