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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Станом на 22 квітня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 137 людей

Сегодня, 16:52 Просмотров: 220

 

У водолікарні на обсервації залишається 7 пацієнтів

З початку карантину на самоізоляції у нашому місті перебували 613 громадян, про що розповів начальник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Станом на 22 квітня у Кременчуці на самоізоляції знаходиться 137 людей, із них контактних - 80, за добу прибуло 17 контактних осіб.


У водолікарні на обсервації зараз залишилося 7 пацієнтів. Вчора, 21 квітня, виписали 6 пацієнтів, які надійшли туди з гуртожитку, усі вони здорові. Ще двох людей випишуть найближчих часом, після отримання результатів ПЛР-дослідження (так як у них були легкі симптоми ГРВІ, для підтвердження, що люди здорові, їм зробили два ПЛР-тести).

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: gx.net.ua
Теги: самоизоляция водолечебница

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