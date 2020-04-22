Пацієнт інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» поскаржився, що у палаті холодно

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21 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації з'явилася інформація, що один з пацієнтів інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» поскаржився на те, що у палатах холодно.





Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що дійсно у одного з трьох пацієнтів, яких перевели з Першої лікарні, виникли претензії щодо умов проживання у боксованій палаті. Також він додав, що у боксованих палатах умови для лікування та перебування хворих набагато кращі, ніж у звичайних, бо там, наприклад, є свій санвузол.



В інфекційному відділенні два дні тому вимкнули опалення, але температура там все одно вища, ніж у домівках кременчужан, де опалення вимкнули 10 днів тому, тобто температурний режим у палатах дотримано.



Максим Середа проінформував, що за необхідності пацієнтам будуть видавати ковдри, а якщо будуть заморозки, у цьому разі вирішуватиметься питання про обігрів боксів електричними масляними обігрівачами, які після цього помиють та продезінфікують.





Наразі у боксованих палатах лежить по три пацієнти. Раніше, коли пацієнтів було менше, їх селили по одному, але зараз їхня кількість виросла, а тому людей з аналогічними симптомами поміщають по троє – це максимум, який може вмістити бокс.