У Кременчуці з 24 квітня діятиме обмеження на відвідування міських кладовищ

Вчера, 17:20 Просмотров: 2 200 Комментариев: 1

Сьогодні, 22 квітня, на засіданні виконкому Кременчуцької міськради затвердили протокол комісії з питань ТБНС щодо обмеження відвідування міських кладовищ. На засіданні комісії, у свою чергу, ухвалили рішення обмежити вхід на цвинтарі.





Обмеження діятиме з 24 по 28 квітня включно. Відвідувати цвинтарі можна буде лише для проведення поховань. При цьому варто дотримуватися карантинних умов: збиратися групою не більш як 10 осіб, дотримуватися дистанції не менш як півтора метра.





Детальніше про обмеження на відвідування кладовищ можна почитати тут.