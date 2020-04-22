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У Кременчуці з 24 квітня діятиме обмеження на відвідування міських кладовищ

Вчера, 17:20 Просмотров: 2 200 Комментариев: 1

За відповідне нововведення проголосували на засіданні виконкому

Сьогодні, 22 квітня, на засіданні виконкому Кременчуцької міськради затвердили протокол комісії з питань ТБНС щодо обмеження відвідування міських кладовищ. На засіданні комісії, у свою чергу, ухвалили рішення обмежити вхід на цвинтарі.


Обмеження діятиме з 24 по 28 квітня включно. Відвідувати цвинтарі можна буде лише для проведення поховань. При цьому варто дотримуватися карантинних умов: збиратися групою не більш як 10 осіб, дотримуватися дистанції не менш як півтора метра.


Детальніше про обмеження на відвідування кладовищ можна почитати тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: кладбища карантин поминальные дни

Комментарии: 1

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zzzzzz:
Вчера, 17:47

А чего не пишем про обмеження. Готовы подтверждать откуда денежные знаки? Это вам не зп директора укрпочты или зализныци в лимон, а серого зайца зеленые твари будут жарить. Холопам в стойло! Хуженебудет! Дайте100дней. НаТе!

З 28 квітня банківська система почне жорстко моніторити всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону. на суми понад 5 тис.грн

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