На Полтавщині оголосили про підозру працівнику ДСНС, який побив ногами дружину

Вчера, 17:27 Просмотров: 1 536

Слідчі ДБР повідомили про підозру начальнику одного з районних відділень Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Працівник ДСНС підозрюється в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості своїй колишній дружині, що спричинило тривалий розлад здоров'я (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України). Про це інформує Державне бюро розслідувань.





За попередньою інформацією, у лютому 2018 року підозрюваний під час сімейної сварки, на очах у малолітньої дитини, ногою кілька разів вдарив жінку. У результаті потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а саме - два закриті переломи ліктьової та променевої кісток, що спричинило тривалий розлад здоров’я.