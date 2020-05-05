Де завтра в Кременчуці не буде світла
Вчора, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
6 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична,19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров. Сівашський, 2в;
- вул. Левітана, 23-40;
- вул. Попова, 15-29;
- вул. Шишкіна, 5-25;
- вул. Мічуріна, 6-47;
- вул. Саксаганського, 2-31;
- вул. Рєпіна, 9-60;
- пров. Приозерний, 7-12;
- пр. Мічуріна, 5-14;
- пр. Зерновий, 4-8.