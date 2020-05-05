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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Вчора, 18:01 Переглядів: 459

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

6 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична,19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров. Сівашський, 2в;
  • вул. Левітана, 23-40;
  • вул. Попова, 15-29;
  • вул. Шишкіна, 5-25;
  • вул. Мічуріна, 6-47;
  • вул. Саксаганського, 2-31;
  • вул. Рєпіна, 9-60;
  • пров. Приозерний, 7-12;
  • пр. Мічуріна, 5-14;
  • пр. Зерновий, 4-8.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваобленерго

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