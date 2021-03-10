Які реакції виникають у кременчуцьких медиків після щеплення від коронавірусу

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 500 Коментарів: 1

Побічних реакції, через які люди б втратили працездатність, після щеплень від коронавірусу не зафіксували ні у кого з кременчуцьких медиків. Про перебіг імунізації в Кременчуці розповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Проте були стандартні реакції, як і за будь-якої вакцинації, – болісність у місці введення препарату або субфебрильна (невисока) температура до 37,5 градусів, яка спадала протягом 1-2 діб.

- Таких ускладнень, щоб людина була непрацездатною, у нас не було зафіксовано. Всі працюють, всі медичні працівники вийшли на роботу, поки що все нормально, - прокоментував головний медик міста.





Нагадаємо, 7 березня Кременчук розпочав вакцинальну кампанію проти COVID-19 власними бригадами, щеплення отримав й сам Максим Середа. Вчора, 9 березня, кременчуцькі бригади з вакцинації прищепили 160 медиків – по 80 людей кожна з них.





Не усі медичні працівники у Кременчуці зголосилися пройти імунізацію – їх менше, ніж тих, хто погодився; подібна картина склалася по всій Україні. За словами Максима Середи, зараз з ними проводять роз'яснювальну роботу.