Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Які реакції виникають у кременчуцьких медиків після щеплення від коронавірусу

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 500 Коментарів: 1

Не усі медичні працівники у Кременчуці зголосилися пройти імунізацію

Побічних реакції, через які люди б втратили працездатність, після щеплень від коронавірусу не зафіксували ні у кого з кременчуцьких медиків. Про перебіг імунізації в Кременчуці розповів директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. Проте були стандартні реакції, як і за будь-якої вакцинації, – болісність у місці введення препарату або субфебрильна (невисока) температура до 37,5 градусів, яка спадала протягом 1-2 діб.

 

- Таких ускладнень, щоб людина була непрацездатною, у нас не було зафіксовано. Всі працюють, всі медичні працівники вийшли на роботу, поки що все нормально, - прокоментував головний медик міста.


Нагадаємо, 7 березня Кременчук розпочав вакцинальну кампанію проти COVID-19 власними бригадами, щеплення отримав й сам Максим Середа. Вчора, 9 березня, кременчуцькі бригади з вакцинації прищепили 160 медиків – по 80 людей кожна з них. 


Не усі медичні працівники у Кременчуці зголосилися пройти імунізацію – їх менше, ніж тих, хто погодився; подібна картина склалася по всій Україні. За словами Максима Середи, зараз з ними проводять роз'яснювальну роботу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцина вакцинация коронавірус коронавирус медики
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Коментарі: 1

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Бартулович:
Сьогодні, 19:21

Не усі медичні працівники у Кременчуці зголосилися пройти імунізацію – їх менше, ніж тих, хто погодився


Понятно, многие переболели(наверное все), какой смысл им делать привику. По поводу иммунитета же ничего не понятно, то, что есть повторные заражения учитывая точность наших тестов вообще не показатель, может их и нет или у тех у кого реальные проблемы с имункой.


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