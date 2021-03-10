Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці за добу на COVID-19 захворіло 45 містян, а одужало 7

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 249 Коментарів: 1

 

Серед хворих 2 дитини

Сьогодні, 10 березня, в Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 26 жінок віком від 35 до 92 років, 17 чоловіків віком від 28 до 71 років та 2 дитини 2 і 5 років. Із них 35 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 10 - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 59 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 7 пацієнтів.


Всього зареєстровано 6 045 випадків: одужало 5 634, померло 166.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

2 748
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:47

захворыло 45 мыстян

[Рукалицо. Администрация]


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