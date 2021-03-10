У Кременчуці за добу на COVID-19 захворіло 45 містян, а одужало 7

Сьогодні, 21:27 Переглядів: 249 Коментарів: 1

Сьогодні, 10 березня, в Кременчуці зареєстрували 45 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 26 жінок віком від 35 до 92 років, 17 чоловіків віком від 28 до 71 років та 2 дитини 2 і 5 років. Із них 35 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 10 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 59 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 7 пацієнтів.



Всього зареєстровано 6 045 випадків: одужало 5 634, померло 166.