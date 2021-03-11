Кременчук, Спорт, Афіша

13 березня у Кременчуці відбудуться змагання з тхеквондо ВТФ

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 356

 

Змагання відбудуться в КДЮСШ №2

13 березня у Кременчуці відбудеться відкритий чемпіонат міста з Taekwondo WTF. Змагання будуть проходити серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді. 


Початок змагань о 10.00 в залі КДЮСШ №2. 

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Автор: Альона Душенко
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