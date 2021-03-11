13 березня у Кременчуці відбудуться змагання з тхеквондо ВТФ

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13 березня у Кременчуці відбудеться відкритий чемпіонат міста з Taekwondo WTF. Змагання будуть проходити серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді.





Початок змагань о 10.00 в залі КДЮСШ №2.