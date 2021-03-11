До Одеси через Кременчук курсуватиме автобус

З 18 березня відновлюється курсування автобусного рейсу до Одеси. Про це повідомила пресслужба Полтавського автовокзалу. Відправлення автобуса з центрального автовокзалу Полтави о 9:00.

З Полтави рейс їде кожного четверга та суботи. У зворотному напрямку, з Одеси – кожної п'ятниці та неділі.

Весна в Одесу приходить трохи раніше, ніж в інші міста. Вже з березня тут можна поніжитися на сонечку та отримати приємну засмагу.

Поки не розпустилося листя на деревах, можна з насолодою роздивлятися чарівну одеську архітектуру.

Поки немає спеки, можна встигнути чимало всього побачити. Екскурсійні ж послуги тут надають протягом всього року.

Ціни в Одесі навесні набагато скромніші, ніж влітку. Ресторани працюють без літніх націнок.

Немає великого скупчення туристів і черг біля пам'яток. Карантин ще ніхто не скасовував, а отже - така поїздка збереже ваше здоров'я.

Гуморина 1 квітня, велосипедний забіг на 100 км «Велосотка», присвячена визволенню Одеси 10 квітня, День народження Леоніда Утьосова 21 березня, Міжнародний день музеїв 18 травня і багато інших. Ці заходи варто відвідати.

Сезон в одеських театрах і в філармонії в самому розпалі. Влітку актори, як правило, йдуть у відпустку, і літнім туристам доводиться задовольнятися не таким багатим вибором.

Чимало одеських атракцій для дітей відкриті увесь рік. Наприклад, дельфінарій, цирк, ляльковий театр і Театр Юного Глядача.

У торгових центрах Одеси навесні можна «зловити» вигідні міжсезонні знижки, яких вже не буде влітку. Використайте поїздку до Одеси для приємного шопінгу.