До Одеси через Кременчук курсуватиме автобус
Сьогодні, 07:31
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З Полтави рейс їде кожного четверга та суботи. У зворотному напрямку, з Одеси – кожної п'ятниці та неділі
З 18 березня відновлюється курсування автобусного рейсу до Одеси. Про це повідомила пресслужба Полтавського автовокзалу. Відправлення автобуса з центрального автовокзалу Полтави о 9:00.
Маршрут руху:
- Полтава;
- Кременчук;
- Олександрія;
- Знам’янка;
- Кропивницький;
- Миколаїв;
- Коблеве;
- Одеса.
З Полтави рейс їде кожного четверга та суботи. У зворотному напрямку, з Одеси – кожної п'ятниці та неділі.
Називають 10 причин поїхати до Одеси:
- Весна в Одесу приходить трохи раніше, ніж в інші міста. Вже з березня тут можна поніжитися на сонечку та отримати приємну засмагу.
- Поки не розпустилося листя на деревах, можна з насолодою роздивлятися чарівну одеську архітектуру.
- Поки немає спеки, можна встигнути чимало всього побачити. Екскурсійні ж послуги тут надають протягом всього року.
- Ціни в Одесі навесні набагато скромніші, ніж влітку. Ресторани працюють без літніх націнок.
- Немає великого скупчення туристів і черг біля пам'яток. Карантин ще ніхто не скасовував, а отже - така поїздка збереже ваше здоров'я.
- Гуморина 1 квітня, велосипедний забіг на 100 км «Велосотка», присвячена визволенню Одеси 10 квітня, День народження Леоніда Утьосова 21 березня, Міжнародний день музеїв 18 травня і багато інших. Ці заходи варто відвідати.
- Сезон в одеських театрах і в філармонії в самому розпалі. Влітку актори, як правило, йдуть у відпустку, і літнім туристам доводиться задовольнятися не таким багатим вибором.
- Чимало одеських атракцій для дітей відкриті увесь рік. Наприклад, дельфінарій, цирк, ляльковий театр і Театр Юного Глядача.
- У торгових центрах Одеси навесні можна «зловити» вигідні міжсезонні знижки, яких вже не буде влітку. Використайте поїздку до Одеси для приємного шопінгу.
- Навесні в Одесі панує унікальна атмосфера радості, посмішок, сонця, надії, такого не побачиш тут влітку. Місто щойно прокинулося від зимового сну і занурилося в романтичний весняний вир подій.