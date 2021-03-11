Кременчук, Споживач

До Одеси через Кременчук курсуватиме автобус

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 907 Коментарів: 1

 

З Полтави рейс їде кожного четверга та суботи. У зворотному напрямку, з Одеси –  кожної п'ятниці та неділі

З 18 березня відновлюється курсування автобусного рейсу до Одеси. Про це повідомила пресслужба Полтавського автовокзалу. Відправлення автобуса з центрального автовокзалу Полтави о 9:00. 


Маршрут руху:

  • Полтава;
  • Кременчук;
  • Олександрія;
  • Знам’янка;
  • Кропивницький;
  • Миколаїв;
  • Коблеве;
  • Одеса.

З Полтави рейс їде кожного четверга та суботи. У зворотному напрямку, з Одеси – кожної п'ятниці та неділі.


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Називають 10 причин поїхати до Одеси:

  • Весна в Одесу приходить трохи раніше, ніж в інші міста. Вже з березня тут можна поніжитися на сонечку та отримати приємну засмагу.
  • Поки не розпустилося листя на деревах, можна з насолодою роздивлятися чарівну одеську архітектуру.
  • Поки немає спеки, можна встигнути чимало всього побачити. Екскурсійні ж послуги тут надають протягом всього року.
  • Ціни в Одесі навесні набагато скромніші, ніж влітку. Ресторани працюють без літніх націнок.
  • Немає великого скупчення туристів і черг біля пам'яток. Карантин ще ніхто не скасовував, а отже - така поїздка збереже ваше здоров'я.
  • Гуморина 1 квітня, велосипедний забіг на 100 км «Велосотка», присвячена визволенню Одеси 10 квітня, День народження Леоніда Утьосова 21 березня, Міжнародний день музеїв 18 травня і багато інших. Ці заходи варто відвідати.
  • Сезон в одеських театрах і в філармонії в самому розпалі. Влітку актори, як правило, йдуть у відпустку, і літнім туристам доводиться задовольнятися не таким багатим вибором.
  • Чимало одеських атракцій для дітей відкриті увесь рік. Наприклад, дельфінарій, цирк, ляльковий театр і Театр Юного Глядача.
  • У торгових центрах Одеси навесні можна «зловити» вигідні міжсезонні знижки, яких вже не буде влітку. Використайте поїздку до Одеси для приємного шопінгу.
  • Навесні в Одесі панує унікальна атмосфера радості, посмішок, сонця, надії, такого не побачиш тут влітку. Місто щойно прокинулося від зимового сну і занурилося в романтичний весняний вир подій. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: автобус Одеса
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Коментарі: 1

2 751
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:20

А цена билета?


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