Кременчук, Полтавщина

З річки Псел врятували двох оленят, які тікали від собак

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 191 Коментарів: 2

 

Тварин допомогли діставати рятувальники

Вогнеборці допомогли місцевим мешканцям у рятуванні двох маленьких оленяток, які провалилися під лід на річці Псел. Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області, подія сталася поблизу с. Рашівка колишнього Гадяцького району.


 


Бідолашні втікали від зграї собак та провалилися під кригу. Добре, що поруч були небайдужі люди, які кинулися на порятунок і викликали рятувальників та лісників. Тварин оглянули та обробили рани. Їх вирішили забрати лісники, але оленята, відпочивши, піднялися на ноги і вирушили подалі від людей до лісу.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: рятувальники
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Коментарі: 2

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Slav:
Сьогодні, 09:02

"втікали від зграї собак" - пусть собаколюбы пояснят как и чем оленята спровоцировали бедненьких собачек...а по сути вот к чему приводит безконтрольная популяция бродячих собак.


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jondin:
Сьогодні, 09:26

хорошо, что не позвонили дедюре, значит будут жить.


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