З річки Псел врятували двох оленят, які тікали від собак

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 191 Коментарів: 2

Вогнеборці допомогли місцевим мешканцям у рятуванні двох маленьких оленяток, які провалилися під лід на річці Псел. Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області, подія сталася поблизу с. Рашівка колишнього Гадяцького району.









Бідолашні втікали від зграї собак та провалилися під кригу. Добре, що поруч були небайдужі люди, які кинулися на порятунок і викликали рятувальників та лісників. Тварин оглянули та обробили рани. Їх вирішили забрати лісники, але оленята, відпочивши, піднялися на ноги і вирушили подалі від людей до лісу.



