Ось чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 023 Коментарів: 6

Коментатори ТЪ питали, чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці. Це питання ми задали директору департаменту охорони здоров'я Максиму Середі.





Пан Середа відповів, що це робиться, аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта:





- Розумієте, у нас люди хотіли б, щоб надали і адресу, і прізвище. Люди ж живуть у багатоповерхових будинках, потім починаються питання... Коли одна людина померла, казати її вік (а потім питають, яка це санітарна зона і таке інше) некоректно.





Також він додав, що молодих померлих у Кременчуці останнім часом немає, загалом через ускладнення коронавірусної хвороби помирають люди пенсійного віку.



У загальній статистиці Максим Середа інформував, що у 2020 році смертність від COVID-19 у 4 рази вищою була серед населення категорії 65+.





Додамо, що вік у статистичній інформації, без прив'язки до імені і адреси, не є персональною інформацією.