Ось чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці

Аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта
Коментатори ТЪ питали, чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці. Це питання ми задали директору департаменту охорони здоров'я Максиму Середі.
Пан Середа відповів, що це робиться, аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта:
Також він додав, що молодих померлих у Кременчуці останнім часом немає, загалом через ускладнення коронавірусної хвороби помирають люди пенсійного віку.
У загальній статистиці Максим Середа інформував, що у 2020 році смертність від COVID-19 у 4 рази вищою була серед населення категорії 65+.
Додамо, що вік у статистичній інформації, без прив'язки до імені і адреси, не є персональною інформацією.