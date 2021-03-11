Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ось чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 023 Коментарів: 6

Аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта

Коментатори ТЪ питали, чому у статистиці не вказують вік померлих від коронавірусу у Кременчуці. Це питання ми задали директору департаменту охорони здоров'я Максиму Середі.


 

Пан Середа відповів, що це робиться, аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта:


- Розумієте, у нас люди хотіли б, щоб надали і адресу, і прізвище. Люди ж живуть у багатоповерхових будинках, потім починаються питання... Коли одна людина померла, казати її вік (а потім питають, яка це санітарна зона і таке інше) некоректно.


Також він додав, що молодих померлих у Кременчуці останнім часом немає, загалом через ускладнення коронавірусної хвороби помирають люди пенсійного віку.

У загальній статистиці Максим Середа інформував, що у 2020 році смертність від COVID-19 у 4 рази вищою була серед населення категорії 65+.


Додамо, що вік у статистичній інформації, без прив'язки до імені і адреси, не є персональною інформацією.

1
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика смерть от коронавируса
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Коментарі: 6

363
vortex:
Сьогодні, 08:57

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

...

Стаття 4. Права громадян

Громадяни мають право на:

...

достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.

...

 

можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь

 

Вік - це фактор ризику. Громадяни мають право знати ступінь ризику обумовлений віком.

 

Передайте пану середі, що йому треба навчитись читати. Подаруйте йому абетку та посилання на портал ВР із законами. Він там знайде багато цікавого чого він не знав. Хоч посада яку він займає зобов'ує знати закони, а не разповідати якусь дурню


26 0
839
inattentive:
Сьогодні, 09:04

А прошлой весной почему то почти все "рассказывали" (в СМИ ). 


9 0
117
Slav:
Сьогодні, 09:06

Цитата: vortex

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

...

Стаття 4. Права громадян

Громадяни мають право на:

...

достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, здоров'я населення, а також про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.

...

 

можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь

 

Вік - це фактор ризику. Громадяни мають право знати ступінь ризику обумовлений віком.

 

Передайте пану середі, що йому треба навчитись читати. Подаруйте йому абетку та посилання на портал ВР із законами. Він там знайде багато цікавого чого він не знав. Хоч посада яку він займає зобов'ує знати закони, а не разповідати якусь дурню

да гадить они хотели с высокой горы на всё и на всех!!! ...давай бабло и гуляй.


10 0
222
LYuSIYa:
Сьогодні, 10:06

"Пан Середа відповів, що це робиться, аби неможливо було за цією інформацією ідентифікувати пацієнта: - Розумієте, у нас люди хотіли б, щоб надали і адресу, і прізвище. Люди ж живуть у багатоповерхових будинках, потім починаються питання... Коли одна людина померла, казати її вік (а потім питають, яка це санітарна зона і таке інше) некоректно." (кінець цитати). Правильно, навіщо людям знати, що в їх під'їздах померли хворі, а дезінфекція не проводиться, контактні не йдуть на самоізоляцію, тести контактуючим не проводять. Давайте взагалі нічого не писати, тести не робити - так і пандемію подолаємо!


14 1
2 751
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:07

Чегото он путает, как можно по возрасту идентифицировать человека? Странное представление....Интересовала информация о возрасте и болезнях , которые сопутствовали короне, что привело к смерти, где тут личные данные?

 


8 0
891
почемучка:
Сьогодні, 11:11

То не пишіть скільки захворіло Ме і Жо)), ато можна теж ідентифікувати


3 0

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