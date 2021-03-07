Кременчук розпочав вакцинальну кампанію проти COVID-19 власними бригадами

Сьогодні, 7 березня, у Кременчуці розпочали вакцинальну кампанію проти коронавірусу власними мобільними бригадами. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
Не зважаючи на вихідний день, сьогодні пройшли щеплення 30 медичних працівників центрів первинної медико-санітарної допомоги. Згідно зі світлиною опублікованою на сайті мерії щеплення отримав і директор департаменту охорони здоров'я та депутат Полтавської облради Максим Середа.
Нагадаємо,що дві бригади з Кременчука пройшли відповідне навчання і у п'ятницю отримали сертифікати. Також вони привезли по 400 доз вакцини кожна.
Вакцина буде видаватись для бригад на тиждень роботи. При збільшенні обсягів щеплень відповідно збільшиться і кількість вакцин для Кременчука.