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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчук розпочав вакцинальну кампанію проти COVID-19 власними бригадами

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 398

 

Щеплення проти коронавірусу отримав і директор департаменту охорони здоров'я

Сьогодні, 7 березня, у Кременчуці розпочали вакцинальну кампанію проти коронавірусу власними мобільними бригадами. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Не зважаючи на вихідний день, сьогодні пройшли щеплення 30 медичних працівників центрів первинної медико-санітарної допомоги. Згідно зі світлиною опублікованою на сайті мерії щеплення отримав і директор департаменту охорони здоров'я та депутат Полтавської облради Максим Середа.


Нагадаємо,що дві бригади з Кременчука пройшли відповідне навчання і у п'ятницю отримали сертифікати. Також вони привезли по 400 доз вакцини кожна.


Вакцина буде видаватись для бригад на тиждень роботи. При збільшенні обсягів щеплень відповідно збільшиться і кількість вакцин для Кременчука.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус щепленння
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