Ціни на квіти: до чого готуватися кременчужанам перед походом за букетом

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 1 829

У порівнянні з минулим роком ціни підросли, але не суттєво

Ось і настав той день, коли хризантеми перетворюються на прекрасні троянди – принаймні, за ціною. Чоловіки намагаються потішити коханих у Міжнародний жіночий день, тож часом готові віддати за букети чималеньку суму. Напередодні 8 березня ТелеграфЪ традиційно зазирнув на ринок та до квіткових магазинів Кременчука, аби дізнатись актуальні ціни на квіти. Усюди продавці запевнили, що ціна остаточна і більше змінюватись не буде.





На Центральному ринку Кременчука квіткарі пропонують нам досить широкий вибір квітів і готових композицій. У порівнянні з минулим роком ціни підросли, але не суттєво.





Вартість троянд стартує від 35 грн за невеличку квітку. Розкішні метрові троянди коштують вже дорожче – 75 грн, а більш-менш пишний букет обійдеться в середньому у 250 грн.









Асортимент тюльпанів просто вражає – тут представлені усі кольори веселки, а крім звичайних можна придбати «кучеряві» квіточки. Найдешевша квітка на ринку обійдеться 20 грн, у той час як в магазині це буде вже 35 грн.





Гілочка хризантеми коштує 45 грн, а невеличкий букетик обійдеться в 120-130 грн.









За 50 грн можна придбати орхідею, але майже всюди ці квіти представлені у складі квіткових композицій. Так, букетик, оформлений у стильному паперовому пакеті, коштуватиме 350 грн.





Є й більш економні варіанти: гвоздики обійдуться по 15 грн, а ніжні іриси – по 25.









Традиційний символ жіночого свята – мімоза – продається на вагу і коштує 50 грн за 100 грам. Слід зауважити, що за нею слід йти не у квітковий ряд, а до прилавків з фруктами.





Якщо є бажання подарувати коханій квітку у горщику, доведеться звернутись у магазин – адже на ринку таких пропозицій немає зовсім. Проте полиці квіткових магазинів пропонують велике різноманіття кольорів, форм і цін.





Стандартна вартість орхідеї – 450 грн, а якщо кітка має дві гілочки – 550.









Примулу можна придбати за 45 грн, нарциси по 85 грн. Продавці кажуть, що цього року спостерігається великий попит на гіацинти: знайти їх досить складно, а найскромніша квітка коштує 75 грн. Мінімальна ціна на фіалки складає 65 грн, а максимальна – 135 грн.













У горщиках можна знайти й традиційні троянди: невеличкий кущик коштує 200 грн, а той час як тюльпан у два рази дешевший – 100 грн.









Для любителів екзотики існують і більш оригінальні варіанти: крихітне мандаринове деревце з яскравими помаранчевими фруктиками на гілочках за 750 грн, або навіть міні-ананасик за 650 грн!





Які саме квіти обрати – залежить тільки від вашої фантазії та розміру гаманця. Але не чекайте свят щоб зробити приємне коханій людині, коли можете перетворити на свято звичайний день!