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Кременчук, Культура, Топ-новость

От кого вы хотите получить подарок на 8 Марта?

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 621

 

ТЪ решил помочь мужчинам не прогадать с подарками любимым кременчужанкам

ТЪ решил помочь мужчинам не прогадать с подарками любимым кременчужанкам.


Для начала хотим выяснить, от кого же, милые девушки, вы ждёте подарки в праздник.


Можно выбрать несколько вариантов ответов.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: праздник 8 Березня

От кого вы хотите получить подарок на 8 Марта?

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