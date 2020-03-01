Ціна чоловічої уваги: скільки кременчужанам доведеться віддати за букет до 8 Березня

Сегодня, 16:24 Просмотров: 1 327 Комментариев: 3

Щасливішими від жінок у найжіночніший день року можуть бути лише квіткарі, адже ціни на квіти перед 8 Березня традиційно сягають захмарних позначок. Але не кожен чоловік наважиться з'явитися вдома без хоча б гілочки мімози і, не дивлячись на ціни, змітають з квіткових прилавків усе вщент. При цьому, вартість букетів у спеціалізованих магазинах та на розкладках відрізняється не суттєво.





Але у магазинах нас завірили, що на сьогодні ціни уже «святкові» і більше вже не виростуть, а от на ринку чесно зізналися, що у свято ціна на кожну квітку зросте ще на 5 гривень. Далі залежатиме від попиту і конкуренції - чим більше квіткарів та охочих їх товар купити, тим більше зростатиме вартість.





Яку ж саме квітку подарувати, обирати варто, зважаючи на смаки тієї, кому вони призначені та на товщину власного гаманця. Продавці кажуть, що однозначного фаворита серед квітів немає: деякі чоловіки обирають традиційні троянди, інші - ніжні весняні первоцвіти чи навпаки - екзотичні орхідеї та альстромерії. Дехто надає перевагу святковим букетам, а хтось - квіткам у горщиках.





Як і минулого року, одну троянду зараз можна придбати від 40 гривень за квітку. Ціна залежить від кольору, сорту, свіжості і розміру квітки. У продажу є як вітчизняні красуні, так і голландські. За «метрову» троянду доведеться віддати від 70 гривень. Букет з 5 квіток обійдеться Вам в середньому в 250 гривень.





Один тюльпан коштує 30 гривень. Але один тюльпанчик виглядає самотньо, а невеликий букетик вже радісніше, та заплатити за нього доведеться мінімум 90 гривень, а за великий святковий букет з тюльпанів – від 500 грн до 1500!





Гілочка хризантеми зараз коштує, в середньому, 40-50 гривень, а непоганий букет вийде вже з трьох таких гілочок.





Не поступається у популярності нині й альстрометії, ціна однієї – від 45 гривень.





Гілка білих лілій коштує 95 грн, георгін - 43 грн.





Охочі заощадити можуть вибрати ірис по 18 грн за квітку, а особливо романтичним і невибагливим натурам можна презентувати вербу - букетик можна придбати буквально за 20-30 гривень.





За збірний букет з різних підібраних один до одної квіток коштує від 500 гривень.





Троянда - від 40 грн/шт

Тюльпани - від 30 грн/шт

Хризантема - 40 грн/гілка

Альстромерія - від 40 грн/шт

Ірис - 18 грн/шт

Лілія - 95 грн/шт

Верба - 25 грн/пучок





Часто для подарунка обирають квіти у горщиках - це особливо зручно для тих, хто обирає подарунок заздалегідь. Найбільшим попитом, зазвичай користуються крокуси та гіацинти - ніжні символи весни. Купити горщичок з такими первоцвітами можна за 45 гривень в залежності від величини та кількості квіток у горщику.

У горщиках можна купити й тюльпани - вони обійдуться в 70 гривень. Невеличкі нарциси можна придбати за 45-55 грн, а примулу - за 35-65 грн. Жодна жінка не відмовиться від орхідеї. Середня ціна за красуню - 400 грн. Троянди в горщиках коштують 200-250 гривень, а ніжні фіалки - 180-200 грн.





Пам'ятайте, що нагадувати жінкам про свою любов слід не лише на 8 березня і не лише квітами.