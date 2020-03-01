«Кременчук» поступився «Донбасу» та взяв курс на плей-офф

Вчера, 22:11 Просмотров: 225

Сьогодні, 7 березня, в Дружківці донецький «Донбас» зіграв з хокейним клубом «Кременчук». Центральний поєдинок туру між цими командами завершував першу частину чемпіонату, поставивши крапку з комою перед стартом плей-офф.



Варто відзначити, що «Донбас», що «Кременчук» ще не в курсі своїх суперників, оскільки завдяки своїм високим місцям в турнірній таблиці вони отримали право зіграти відразу в півфіналі.





Підтримати Кременчук вирушив автобус вболівальників кременчуцької команди.







З перших секунд команди обмінялися кидками в створ воріт, змусивши обох голкіперів трошки похвилюватися. В цілому, гра в першому періоді виглядала доволі цікавою. Донеччани, як завжди намагалися тримати марку першого номера, а кременчужани - шукали щастя біля чужих воріт за рахунок контратак.









Саме гості першими створили гольовий момент біля воріт Трифонова. А ближче до екватора періоду обидві команди обмінялися гольовими моментами. Небезпечний кидок форварда «Донбасу» Ляльки Сандарев відбив з великими труднощами. Тут же «Кременчук» відповів двома 100% гольовими моментами. У першому випадку команду врятував воротар, а в другому - після кидка гравця гостей, шайба пройшла в сантиметрах від стійки воріт.





І все ж, першими рахунок в зустрічі відкрили господарі. За 25 секунд до кінця періоду їм вдалася швидка контратака, в якій Коречук відзначився влучним кидком. Варто зазначити, що до пропущеної шайби, у гостей було три гольові моменти, які їм не вдалося реалізувати.





Другий відрізок почався з більшості «Донбасу» і штурму воріт «Кременчука». Далі, вистоявши меншість, гості пішли вперед, відповідаючи на випади господарів своїми гострими гольовими моментами. Перед уболівальниками на майданчику розгорнулася картина льодової заруби, де по черзі свою воротарську майстерність демонстрували Трифонов і Сандирев. Орлов, Ворона, Пукса і інші частенько турбували ворота донеччан. У свою чергу, «Донбас» відповідав не менш небезпечними моментами Ляльки, Коренчуком, Мазура та інших.





За 6 хвилин до кінця періоду кременчужанам все ж вдалося зрівняти рахунок. Точним кидком відзначився Савченко, після розіграшу комбінації за участю зв'язки Александров - Ворона.





Третій період нічим не відрізнявся від двох попередніх. Загострення пристрастей, великі швидкості і бажання перемогти, не дивлячись ні на що.





На 43 хвилині «Донбас» знову вийшов вперед. Костиков зробив ефектний сольний прохід і закинув ефективну шайбу. Через 10 хвилин донеччани закинули третю шайбу. Точним кидком, з передачі Буценко відзначився Мілєхін - 3: 1.

Все, на що спромоглися відповісти кременчужани - це шайба Орлова за три хвилини до кінця матчу. Підсумковий рахунок зустрічі - 3:2 на користь донеччан.