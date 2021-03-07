Залізна квітка: автомобілісти оригінально привітали кременчужанок з 8 Березня

6 березня на площі Перемоги автоспільнота Drive2Кременчук та клуб STORM fight club провели святковий автофлешмоб, до якого долучилися всі охочі кременчужани.
Близько 80 автомобілів з увімкненими фарами вишикувалися в квітку.
Так оригінально автоспільнота привітала кременчужанок з 8 Березня.
Також до привітань приєдналися охоронці «Соколу».
Акцію до міжнародного жіночого дня підтримали: Кременчуцька міська рада, Автоклуб Lada, Страхова компанія «ТАС» (вул. Перемоги 7), Студія танців «Мандарин», Subaru club kremen, Поліграфічний центр Minimal, Студія автозвуку Soundshop Garage, Бійцівський клуб Sparta, Фітнес Клуб «Тонус», Студія автосвітла BRIGHT WAY, Автоклуб Lanos, Полтавська обласна федерація «Панкратіону та Греплінгу».
Головні інформаційні спонсори: «ТелерафЪ» та спільнота «Типовий Кременчук», Охорона правопорядку: Патрульна Поліція Кременчука та спецпідрозділ охорони «Сокіл».
Автоспільнота «Drive2Кременчук» чекає всіх охочих хто бажає долучитися до спільноти автомобілістів Кременчука.