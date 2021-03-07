Залізна квітка: автомобілісти оригінально привітали кременчужанок з 8 Березня

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 746

Понад 80 автомобілів привітали зі святом жінок Кременчука та України

6 березня на площі Перемоги автоспільнота Drive2Кременчук та клуб STORM fight club провели святковий автофлешмоб, до якого долучилися всі охочі кременчужани.



Близько 80 автомобілів з увімкненими фарами вишикувалися в квітку.





Так оригінально автоспільнота привітала кременчужанок з 8 Березня.









- Милі. добрі та ніжні дами, вітаємо вас з 8 Березня. Й даруємо вам таку оригінальну квітку від всіх автомобілістів Кременчука, - зауважили учасники спільноти Drive2Кременчук.









- Дорогі мами, бабусі та дівчата дякуємо вам за ваше тепло. Вітаємо вас з 8 Березня та бажаємо любові, тепла та сонця, - додали представники STORM fight club.





Також до привітань приєдналися охоронці «Соколу».









Акцію до міжнародного жіночого дня підтримали: Кременчуцька міська рада, Автоклуб Lada, Страхова компанія «ТАС» (вул. Перемоги 7), Студія танців «Мандарин», Subaru club kremen, Поліграфічний центр Minimal, Студія автозвуку Soundshop Garage, Бійцівський клуб Sparta, Фітнес Клуб «Тонус», Студія автосвітла BRIGHT WAY, Автоклуб Lanos, Полтавська обласна федерація «Панкратіону та Греплінгу».





Головні інформаційні спонсори: «ТелерафЪ» та спільнота «Типовий Кременчук», Охорона правопорядку: Патрульна Поліція Кременчука та спецпідрозділ охорони «Сокіл».









Автоспільнота «Drive2Кременчук » чекає всіх охочих хто бажає долучитися до спільноти автомобілістів Кременчука.