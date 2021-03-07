За ніч зловили 5 нетверезих водіїв у Кременчуці

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 457

За нічну зміну патрульні виявили п’ятьох водіїв з ознаками сп'яніння. За інформаціє патрульної поліції, цієї ночі охоронці порядку помітили п’ятьох містян, які керували своїми автівками з ознаками сп'яніння. Двоє, ймовірно, перебували під дією наркотичних речовин, а три — з ознаками алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на всіх керманичів протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.





Патрульна поліція вкотре закликає водіїв утриматися від керування транспортними засобами під дією алкоголю чи наркотиків, адже наслідки можуть стати трагічними! Керуйте відповідально.