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За ніч зловили 5 нетверезих водіїв у Кременчуці

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 457

 

Керуйте відповідально

За нічну зміну патрульні виявили п’ятьох водіїв з ознаками сп'яніння. За інформаціє патрульної поліції, цієї ночі охоронці порядку помітили п’ятьох містян, які керували своїми автівками з ознаками сп'яніння. Двоє, ймовірно, перебували під дією наркотичних речовин, а три — з ознаками алкогольного сп'яніння. Інспектори склали на всіх керманичів протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.


Патрульна поліція вкотре закликає водіїв утриматися від керування транспортними засобами під дією алкоголю чи наркотиків, адже наслідки можуть стати трагічними! Керуйте відповідально.

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Автор: Альона Душенко
Теги: нетверезий водій
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