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Кременчук, Культура

У кременчуцькій бібліотеці відкрилася виставка художниці Світлани Кохно

Сьогодні, 17:06 Переглядів: 358

 

Виставка триватиме до 10 квітня

4 березня у мистецькій вітальні ЦМБ по вулиці Європейській відбулася презентація виставки художниці Світлани Кохно. Про це повідомляється на сторінці Бібліотечний Кременчук.


- Пані Світлана людина творча, педагог за освітою, назвала цю подію Уроком вдячності. Вдячності усім хто поряд з нею, близьким та рідним за духом. Підтримати Світлану В'ячеславівну в такий важливий для неї день завітали друзі - саксофоніст Віктор Семенович Челнаков та художній колектив "Врадість" під керівництвом Олександра Олександровича Єрмолаєва, які порадувати усіх присутніх своїми музичними дарунками, - мовиться у повідомленні. 


Виставка працюватиме до 10 квітня. встигніть насолодитися красотою картин та талантом мисткині.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: виставка бібліотека
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