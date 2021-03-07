У кременчуцькій бібліотеці відкрилася виставка художниці Світлани Кохно

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4 березня у мистецькій вітальні ЦМБ по вулиці Європейській відбулася презентація виставки художниці Світлани Кохно. Про це повідомляється на сторінці Бібліотечний Кременчук.





- Пані Світлана людина творча, педагог за освітою, назвала цю подію Уроком вдячності. Вдячності усім хто поряд з нею, близьким та рідним за духом. Підтримати Світлану В'ячеславівну в такий важливий для неї день завітали друзі - саксофоніст Віктор Семенович Челнаков та художній колектив "Врадість" під керівництвом Олександра Олександровича Єрмолаєва, які порадувати усіх присутніх своїми музичними дарунками, - мовиться у повідомленні.





Виставка працюватиме до 10 квітня. встигніть насолодитися красотою картин та талантом мисткині.



