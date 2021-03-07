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Кременчук, Культура, Полтавщина

Під Кременчуком у гранітному кар’єрі зробили десятки маршрутів для скелелазів

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 95

 

Крім того, на Чикалівському кар’єрі є крига, де можна з тим же спорядженням займатися льодолазінням

Полтавець Сергій Матвієнко спільно з однодумцями зробив десятки нових маршрутів для скелелазів у Чикалівському гранітному кар’єрі неподалік Кременчука. Про це повідомляє Зміст.

 

Зазначається, що у кар’єрі Сергій Матвієнко планує проводити навчання зі скелелазіння та навіть створити скелелазний фестиваль.

 

Сергій не лише займається альпінізмом та скелелазінням, а й створив скелелазну лабораторію Rocklab.

 

Усе почалося з того, що він хотів прокласти 2-3 маршрути і замінити кріплення на вже існуючих. Йому погодився допомогти досвідчений альпініст Влад Чумаченко. За день з ним вони проклали 5 маршрутів.

 

Сергій Матвієнко вирішив прокладати маршрути й далі і за три місяці створив ще 30 напрямків. На цьому теж вирішили не зупинятися і до сьогодні створили понад 60 скелелазних маршрутів.


 

 

Надалі в планах Сергія Матвієнка спробувати започаткувати на цих маршрутах підвид скелелазіння «драй тулінг», коли маршрут долається з льодовими інструментами та в ботинках «кішках».

 

Крім того, на Чикалівському кар’єрі є крига, де можна з тим же спорядженням займатися льодолазінням.

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Автор: Альона Душенко
Теги: карьер кар'єр
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