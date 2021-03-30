Планові відключення електроенергії: кому доведеться посидіти без світла 31 березня

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 429

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 31 березня у Кременчуці можливі перебої в електропостачанні з 08.00 до 17.00 за адресами: