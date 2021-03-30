Кременчук

Планові відключення електроенергії: кому доведеться посидіти без світла 31 березня

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 429

 

Усе заради поліпшення якості електропостачання

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 31 березня у Кременчуці можливі перебої в електропостачанні з 08.00 до 17.00 за адресами:

  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Правобережна, 16А;
  • пров. Алєксєєва;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Івана Франка;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Нижня;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Декабристів;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Рилєєва;
  • пров. Чернишевського;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • пров. Якова Петруся;
  • туп. Айвазовського;
  • вул. Франка, 23-52;
  • вул. Перекопська, 32-63;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх