Планові відключення електроенергії: кому доведеться посидіти без світла 31 березня
Сьогодні, 18:29
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Усе заради поліпшення якості електропостачання
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планових та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж 31 березня у Кременчуці можливі перебої в електропостачанні з 08.00 до 17.00 за адресами:
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Ракетна;
- вул. Правобережна, 16А;
- пров. Алєксєєва;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Івана Франка;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- вул. Щаслива;
- вул. Нижня;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Декабристів;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- пров. Рилєєва;
- пров. Чернишевського;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- пров. Якова Петруся;
- туп. Айвазовського;
- вул. Франка, 23-52;
- вул. Перекопська, 32-63;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський.