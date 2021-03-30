У Кременчуці 2 смерті від COVID-19 і 90 нових випадків за добу

Вчора, 20:22 Переглядів: 989

Сьогодні, 30 березня, в Кременчуці зареєстрували 90 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 53 жінки віком від 21 до 88 років, 34 чоловіка віком від 23 до 79 років та 3 дитини віком від 5 до 15 років. Із них 82 перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 97 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 15 пацієнтів. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 6 758 випадків: одужало 5 874, померло 177.