Кременчук, Здоров'я

41% колодязів Кременчука не відповідає санітарним вимогам: вміст нітратів зашкалює

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 293 Коментарів: 2

 

За результатами досліджень, рівень нітратів у деяких колодязях міста сягає 213,0 мг/дм³

Незважаючи на велику кількість інформації у ЗМІ щодо небезпеки нітратів, в Україні продовжують реєструвати випадки отруєння дітей раннього віку з летальними випадками, інформує Кременчуцьке управління Держспоживслужби в Полтавській області.


У мережі комунального водопроводу їх рівень вже кілька років коливається в межах від 2 до 4 мг/дм³ при нормі 50 мг/дм³. Щодо колодязів, розташованих в багатоповерховій забудові міста, то тут ситуація набагато гірша: подекуди рівень вмісту нітратів перевищений більше ніж в 4 рази.


За результатами досліджень виявлено, що 41% з працюючих колодязів міста не відповідають вимогам санітарних норм по вмісту нітратів. Рівень нітратів у деяких колодязях сягає 213,0 мг/дм3.


Нітрати – це солі азотної кислоти, які широко використовуються як мінеральні добрива у сільському господарстві і в промисловості. Нажаль, в останні роки у наслідок необдуманої діяльності людини спостерігається надмірне накопичення цієї речовини у рослинних продуктах та питній воді.


Нітрати добре всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, швидко попадають в кров і розносяться по всьому організму. Безпечною для людини є доза 150-200 мг нітратів на добу, а токсичною – більша за 600 мг.


До ознак отруєння нітратами відносять:

  • синюшність шкіри та слизових оболонок;
  • різку загальну слабкість, сонливість;
  • неспокійну поведінку у дітей;
  • запаморочення, потемніння в очах;
  • сильні головні болі;
  • задишку;
  • порушення координації;
  • зниження артеріального тиску;
  • збільшення частоти сердечних скорочень

У важких випадках можуть спостерігатися судоми, втрата свідомості, коматозний стан.


Особливо небезпечна вода, отруєна нітратами, для дітей у перші місяці життя. Так, якщо дитячу суміш для немовляти розвести водою, що містить 80-100 мг/л нітратів, у неї може виникнути гостре отруєння. А тривале вживання такої води та овочів призводить до хронічної нітратної інтоксикації.


Наслідками таких отруєнь можуть стати захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, гепатит, хронічний гастрит, дистрофічні зміни в серцевому м’язі, порушення функції нирок, зниження працездатності та розумової активності.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: нитраты
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:48

С нитратами понятно,так какие колодцы то? 


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Илюха:
Сьогодні, 16:56

Список колодцев в студию!


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