41% колодязів Кременчука не відповідає санітарним вимогам: вміст нітратів зашкалює

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 293 Коментарів: 2

Незважаючи на велику кількість інформації у ЗМІ щодо небезпеки нітратів, в Україні продовжують реєструвати випадки отруєння дітей раннього віку з летальними випадками, інформує Кременчуцьке управління Держспоживслужби в Полтавській області.





У мережі комунального водопроводу їх рівень вже кілька років коливається в межах від 2 до 4 мг/дм³ при нормі 50 мг/дм³. Щодо колодязів, розташованих в багатоповерховій забудові міста, то тут ситуація набагато гірша: подекуди рівень вмісту нітратів перевищений більше ніж в 4 рази.





За результатами досліджень виявлено, що 41% з працюючих колодязів міста не відповідають вимогам санітарних норм по вмісту нітратів. Рівень нітратів у деяких колодязях сягає 213,0 мг/дм3.





Нітрати – це солі азотної кислоти, які широко використовуються як мінеральні добрива у сільському господарстві і в промисловості. Нажаль, в останні роки у наслідок необдуманої діяльності людини спостерігається надмірне накопичення цієї речовини у рослинних продуктах та питній воді.





Нітрати добре всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, швидко попадають в кров і розносяться по всьому організму. Безпечною для людини є доза 150-200 мг нітратів на добу, а токсичною – більша за 600 мг.





До ознак отруєння нітратами відносять:

синюшність шкіри та слизових оболонок;

різку загальну слабкість, сонливість;

неспокійну поведінку у дітей;

запаморочення, потемніння в очах;

сильні головні болі;

задишку;

порушення координації;

зниження артеріального тиску;

збільшення частоти сердечних скорочень

У важких випадках можуть спостерігатися судоми, втрата свідомості, коматозний стан.





Особливо небезпечна вода, отруєна нітратами, для дітей у перші місяці життя. Так, якщо дитячу суміш для немовляти розвести водою, що містить 80-100 мг/л нітратів, у неї може виникнути гостре отруєння. А тривале вживання такої води та овочів призводить до хронічної нітратної інтоксикації.





Наслідками таких отруєнь можуть стати захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, гепатит, хронічний гастрит, дистрофічні зміни в серцевому м’язі, порушення функції нирок, зниження працездатності та розумової активності.