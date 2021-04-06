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Карантин став жорсткішим: у Кременчуці заборонили роботу кальянних (додано)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 528

 

Обмеження діятимуть до 21 квітня

Кременчук за показниками відповідає помаранчевому рівню епіднебезпеки, але все ж у місті вирішили продовжити додаткові карантинні обмеження відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236.


Так з 00.00 7 квітня до 00.00 21 квітня заборонили:

  • приймати відвідувачів у закладах культури, проводити масові культурні, розважальні, соціальні, рекламні заходи;
  • роботу ТРЦ у частині діяльності розважальних закладів;
  • роботу дискотек, нічних клубів;
  • курили кальянів, зокрема, у закладах громадського харчування та на літніх майданчиках.

Разом з тим кафе та ресторани, магазини та ринки, спортивні зали та фітнес-центри, кінотеатри, громадський транспорт працюватимуть, але там мають суворо дотримуватися обмежувальних заходів.


Слід зазначити, що обмеження мало відрізняються від тих, які запровадили 23 березня. Хіба що додалася заборона кальянів.


Додано:


Ковід у Кременчуці мовою цифр:

  • станом на 8.00 6 квітня у місті 7037 підтверджених випадків, 5958 одужавших, 184 людини померло;
  • 36% – заповненість ліжок з дорослими пацієнтами;
  • 30% госпіталізованих з COVID-19 – мешканці Кременчуцького району;
  • 85 дорослих та 2 дітей лежить у лікарнях з коронавірусною хворобою, 837 осіб лікуються амбулаторно;
  • на стаціонарному лікуванні з пневмонією знаходиться 174 людини, у 69 із них – тяжких перебіг хвороби;
  • % епідпорогу становить 65,3% (на Полтавщині – 108%);
  • 200 ковідних ліжок залишаються незаповненими (загалом їх 365).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин
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