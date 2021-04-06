Карантин став жорсткішим: у Кременчуці заборонили роботу кальянних (додано)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 528

Кременчук за показниками відповідає помаранчевому рівню епіднебезпеки, але все ж у місті вирішили продовжити додаткові карантинні обмеження відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236.





Так з 00.00 7 квітня до 00.00 21 квітня заборонили:

приймати відвідувачів у закладах культури, проводити масові культурні, розважальні, соціальні, рекламні заходи;

роботу ТРЦ у частині діяльності розважальних закладів;

роботу дискотек, нічних клубів;

курили кальянів, зокрема, у закладах громадського харчування та на літніх майданчиках.

Разом з тим кафе та ресторани, магазини та ринки, спортивні зали та фітнес-центри, кінотеатри, громадський транспорт працюватимуть, але там мають суворо дотримуватися обмежувальних заходів.





Слід зазначити, що обмеження мало відрізняються від тих, які запровадили 23 березня. Хіба що додалася заборона кальянів.





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