Обмеження діятимуть до 21 квітня
Кременчук за показниками відповідає помаранчевому рівню епіднебезпеки, але все ж у місті вирішили продовжити додаткові карантинні обмеження відповідно до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236.
Так з 00.00 7 квітня до 00.00 21 квітня заборонили:
- приймати відвідувачів у закладах культури, проводити масові культурні, розважальні, соціальні, рекламні заходи;
- роботу ТРЦ у частині діяльності розважальних закладів;
- роботу дискотек, нічних клубів;
- курили кальянів, зокрема, у закладах громадського харчування та на літніх майданчиках.
Разом з тим кафе та ресторани, магазини та ринки, спортивні зали та фітнес-центри, кінотеатри, громадський транспорт працюватимуть, але там мають суворо дотримуватися обмежувальних заходів.
Слід зазначити, що обмеження мало відрізняються від тих, які запровадили 23 березня. Хіба що додалася заборона кальянів.
Додано:
Ковід у Кременчуці мовою цифр:
- станом на 8.00 6 квітня у місті 7037 підтверджених випадків, 5958 одужавших, 184 людини померло;
- 36% – заповненість ліжок з дорослими пацієнтами;
- 30% госпіталізованих з COVID-19 – мешканці Кременчуцького району;
- 85 дорослих та 2 дітей лежить у лікарнях з коронавірусною хворобою, 837 осіб лікуються амбулаторно;
- на стаціонарному лікуванні з пневмонією знаходиться 174 людини, у 69 із них – тяжких перебіг хвороби;
- % епідпорогу становить 65,3% (на Полтавщині – 108%);
- 200 ковідних ліжок залишаються незаповненими (загалом їх 365).